Nicchi: "Orsato è un grande arbitro, linciaggio mediatico nei suoi confronti"

Marcello Nicchi scende in campo per difendere Orsato, finito nella bufera dopo Inter-Juventus. "Vi sembra normale quello che è accaduto? Un grande arbitro come Daniele è rimasto due giorni barricato in casa con figli, tra insulti e telefonate poco simpatiche. Tutto per una serata poco felice, un cartellino non dato" le parole del presidente dell'AIA in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.



"Può capitare - aggiunge Nicchi - i primi a perdere il sonno per un errore sono proprio gli arbitri. Ma qualcuno ha usato una parola di solidarietà per Orsato da Figc, Coni e Lega di A? Zero assoluto, nonostante il linciaggio mediatico continuo con notizie inventate, tipo il fratello juventino. Per non parlare delle bufale su Tagliavento con i labiali fasulli. Orsato ha le spalle larghe e tornerà più forte di prima".



In Europa, dopo le sviste contro la Roma, in molti invocano la VAR: "Noi siamo partiti in anticipo perché abbiamo un gruppo di arbitri fantastico. Dobbiamo lavorare ancora, migliorare, ma i risultati sono ottimi e un calcio senza VAR non è possibile. Per carità, abbiamo sbagliato e lo faremo ancora. Capita ai giocatori, succede agli arbitri. Ma i vantaggi della tecnologia sono evidenti".