Nicchi: "Montella si adegui, se vincesse non ci sarebbero polemiche"

"Io non rispondo a Montella in senso lato, dico soltanto che anche lui si dovrà adeguare a questa tecnologia. La carriera non se la gioca solo lui ma tutti". Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, risponde alle polemiche sulla Var del tecnico del Milan Vincenzo Montella dopo il pari con il Genoa ed il rosso a Bonucci. "Lui - aggiunge Nicchi ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport - sa come bisogna contenersi, se la sua squadra girasse come si deve non saremmo qui a commentare. Spero che si smetta di parlare di Var: parlare di una gomitata di uno che spacca la testa a un altro è tempo perso".



"Noi siamo contenti della Var per il momento - continua il numero 1 dell'AIA - anche se sappiamo che non tutto all’inizio può essere perfetto ma c'è un margine di errore solo del 10%. È una garanzia per tutti ed è uno strumento di giustezza. L’imprevisto c’è sempre, guardate la Ferrari che a fronte degli investimenti che fa perde un Gp per una candela da 30 euro... Siamo vicini alla perfezione". Infine un monito ai giocatori: "Ho visto che vanno a protestare anche dopo che l'arbitro ha visto la VAR e poi vengono ammoniti: ma cosa ci vanno a fare?".