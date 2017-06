Nesta: "Stasera vince il Milan, ma lo scudetto andrà alla Juve"

"Vince il Milan. La Juve in Champions ha speso tanto: energie fisiche e nervose. E' stato un match duro in cui ha rischiato di perdere e potrebbe pagare lo sforzo. E poi i rossoneri sono motivati e in un buon momento". Non ha dubbi o quasi Alessandro Nesta sul match di San Siro in programma questa sera in diretta su tv su Premium Sport HD. L'ex difensore rossonero ha le idee chiare anche sull'epilogo del campionato come si evince nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "La Juve è di un'altra categoria. Magari perde con il Milan, ma vincerà il campionato". Poche possibilità per le rivali dunque: "Il Leicester ce l'ha fatta e ha trionfato in Premier, mica in Turchia o in Romania. Però la Juve è troppo forte".



I bianconeri hanno acquistato Higuain per fare il salto di qualità anche in Europa: "E' un centravanti formidabile, ancora più forte nel sistema Juve. Gli devi stare attaccato , se ti prende mezzo centimetro tira e in inquadra la porta. In Italia è il più bravo, all'estero no, gli preferisco Suarez".



Tornando alla sua ex squadra l'attuale allenatore del Miami rivolge parole al miele per il suo collega, Vincenzo Montella: "Mi piace. Ho visto quasi tutte le partite. Fa partecipare all'azione il portiere, tutti che palleggiano. E' bravo, il personaggio di cui c'era bisogno per risollevare un ambiente dpresso. Non è un ex, è uno nuovoe forse serviva proprio questo". Infine il ricordo del più bel Milan-Juve vissuto da Nesta, quello di Manchester, finale di Champions League del 2003: "Vincemmo ai rigori nello stadio dei sogni e io che i penalty non li avevo mai calciati, tirai il quarto. Ma quella sera sentivo che dovevo farlo: sono sensazioni che non si possono raccontare. Non ero nella lista dei cinque ma alzai la mano e dissi che uno lo avrei battuto io: gol, angolato alla sinistra di Buffon".