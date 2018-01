Nesta: "Sarri e Conte modelli, Bonucci si è fidato troppo"

Alessandro Nesta, finita l'esperienza come tecnico al Miami FC ("Allenare è una figata, era giusto lasciare dopo due anni. In Italia ho parlato con il Crotone ma probabilmente non sono ancora pronto per una situazione simile. Conte e Sarri i miei modelli"), anticipa Milan-Lazio da doppio ex: "Inzaghi è cambiato, Gattuso no. Simone viveva per il gol, credo abbia allargato molto la mente per allenare: ma quanti avrebbero avuto il coraggio di lasciare fuori Felipe Anderson? Rino sta rimettendo a posto i cocci, è una macchina da lavoro. I biancocelesti finiranno in Champions, rossoneri da Europa League" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Da ex grande difensore, questo il parere sul trasferimento estivo di Bonucci: "La scelta di passare dalla Juventus al Milan è stata coraggiosa ma si è caricato di troppe responsabilità, forse si è fidato troppo di se stesso".Infine, sulla lotta scudetto: "Lo scudetto sarà ancora della Juve, ha la rosa più competitiva".