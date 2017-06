Nesta: "Milan, che tritacarne: Montella ha allenato dei mediocri"

Il Milan, l'Europa League raggiunta e i dieci anni trascorsi dall'ultima Champions, quando - parola di Alessandro Nesta - Ronaldo (il Fenomeno) aspettò i compagni di squadra "con le birre per festeggiare". Ecco gli stralci principali dell'intervista concessa dall'attuale allenatore del Miami Fc, ed ex difensore rossonero, alla Gazzetta dello Sport.



"Mi schiero dalla parte di chi ha festeggiato la qualificazione in Europa League. È giusto farlo quando si raggiunge un traguardo e il Milan l’ha raggiunto. Pensateci un attimo: l’Inter farebbe carte false per trovarsi dove si trova ora il Milan. Occorre solo avere tanta umiltà e smettere di pensare al Milan di Berlusconi, perché quel Milan non c’è più".



"Mica posso vivere per sempre a Miami. L’ambizione è mettermi in gioco anche in Italia, quando sarà il momento. Negli ultimi anni al Milan è stato un vero tritacarne. Debuttanti come Seedorf, Inzaghi e Brocchi non possono essere giudicabili. È un allenatore di livello, a tratti ha fatto giocare bene una squadra con giocatori mediocri. Ha un’ottima idea tattica".