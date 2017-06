Nel Milan che vince le due 'spine' sono Niang e la rosa ristretta

Non è tutto oro quel che luccica. Il Milan si gode il secondo posto in classifica a -4 dalla Juventus dopo il sofferto successo sul Crotone e inizia a pensare allo scontro diretto contro la Roma, a pari punti con il Diavolo, in programma lunedì prossimo all'Olimpico. I rossoneri dimostrano ancora una volta di saper soffrire e di non arrendersi mai: Gianluca Lapadula è l'emblema di un gruppo che cerca sempre di portare a casa i 3 punti con grande carattere e determinazione.



Tuttavia la squadra di Montella continua a stentare dal punto di vista del gioco: con i siciliani sono stati i singoli a fare la differenza mentre la manovra è apparsa lenta e prevedibile. Soltanto Pasalic ha provato a smuovere le acque con qualche apertura davvero apprezzabile: il giovane croato sta scalando posizioni in mezzo al campo. Discorso completamente opposto per Sosa: l'argentino ha sbagliato parecchio ed è stato beccato dal pubblico di San Siro. Un problema considerata la squalifica di Kucka contro la Roma: la speranza risiede nel recupero di Bonaventura. Peraltro il centrocampista slovacco è stato ammonito in seguito a un errore di Locatelli. Come era prevedibile e normale, il gioiellino sta rifiatando dopo una serie di partite super: le pause fanno parte del percorso di crescita. La coperta in mediana resta molto corta: a gennaio serviranno rinforzi importanti per sperare di lottare fino in fondo per un posto nella prossima Champions League. La stagione è lunga e le rivali (da non sottovalutare Napoli e Fiorentina) agguerrite.



Passando all'attacco è sotto gli occhi di tutti l'involuzione di Niang. La punta da qualche settimana ha perso la brillantezza di inizio stagione e i tifosi lo hanno sonoramente fischiato al momento della sostituzione contro il Crotone. Il giovane francese ha fallito un rigore, non ne ha azzeccata una e al termine del match si è sfogato su Instagram invitando i supporter a sostenere la squadra. Il Milan ha bisogno di ritrovare il vero Niang, fondamentale al pari di Suso, per i meccanismi e la varietà di soluzioni offensive. Montella attende anche Bacca. il colombiano, out per infortunio, potrà essere utile al gruppo soprattutto se il tecnico riuscirà a studiare la coesistenza con Lapadula, al momento difficile ma non impossibile.