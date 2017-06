Nedved, stilettata all'Inter: "Lo scudetto del 2006? Titolo di cartone"

Pavel Nedved all'attacco dell'Inter. Il vicepresidente della Juventus ha ricordato al portale ceco Idnes quanto avvenuto nella stagione 2009/10 quando Mourinho lo voleva portare in nerazzurro: "Josè strappò un accordo. Sapeva che ero davvero attratto dalla Champions League, perché non sono mai riuscito a vincerla. Ma non ha comunque funzionato, non potevamo essere compatibili, per nulla! Fosse stato in qualsiasi parte del mondo, mi sarebbe piaciuto andare da lui. Ma all’Inter non ho potuto".



Il perchè è presto detto: "Scudetto all’Inter post Calciopoli? In Italia si dice sia un titolo di cartone. Non ho mai vinto un titolo del genere, non posso apprezzarlo". Una 'sentenza' che certamente scatenerà, ancora a distanza di 10 anni, i tifosi di Inter e Juventus.



Perlatro la rivalità con l'Inter continua a essere vissuta da Nedved anche nel presente tanto che lo scorso settembre, come lui stesso ammette, ha inviato una cassa di champagne allo Sparta Praga dopo il successo per 3-1 contro i nerazzurri, accompagnata da questo biglietto: "Fantastici, che lezione gli avete dato".



Le dichiarazioni, come prevedibile, hanno fatto rumore, ma la Juventus fa sapere che risalgono a dieci mesi fa.