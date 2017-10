Nedved punge: "Napoli divertente? Io mi diverto con la Juve"

"Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa" si sente dire ormai da tempo da tifosi e addetti ai lavori, ma Pavel Nedved va contro corrente e accende ancor di più, se mai ce ne fosse bisogno, la rivalità tra la Juventus e gli azzurri: "Loro giocano meglio? Forse che noi non sappiamo giocare? Il Napoli sembra più spettacolare. Sembra perché va veloce e finalizza molto. Io però mi diverto anche con Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi: devo nominarne altri? E poi, cos’è la bellezza? Una triangolazione?", si chiede il ceco in una lunga intervista a 'La Repubblica'.

A proposito di Dybala e del paragone con Messi, Nedved ammette: "Paulo diventerà il più grande degli umani, ma Messi non lo è. Se andrà via? Spero di no, ma dopo Neymar tutto è possibile, il mercato è impazzito. Bisogna trovare tutti insieme il modo di tenere i giocatori. Alla fine decidono loro, e se hanno le palle restano". Un argomento che l'ex centrocampista conosce bene avendo avuto Raiola come procuratore: "Litigavamo spesso e alla fine sceglievo io, si può. Se si pensa solo ai soldi si sbaglia di sicuro".

La Juve si prepara a sfidare la Lazio che le ha tolto la Supercoppa in estate, una partita che per Nedved ha ovviamente un sapore molto particolare: "In cosa è diversa la Juve? Ho visto grandi giocatori non reggere il peso di questa maglia, che ha dentro tutti i nomi del passato. Qui è molto più difficile, e se pareggi hai perso. Non abbiamo un presidente in Cina o in America: quanto conta? Da straniero dico che l'italianità è la forza in più della Juventus, la continuità della proprietà familiare è unica al mondo".

Alla guida dei biancocelesti c'è Simone Inzaghi, indicato da molti come il possibile sostituto di Allegri: "Inzaghi è davvero così bravo? Mi viene da ridere, eravamo compagni di squadra e lui era un pigrone: grandissime doti un po' buttate via. Anche Allegri come giocatore era così? Si cresce, si fanno figli e si cambia".

Infine qualche battuta su due argomenti scottanti in casa bianconera: il VAR ("Ben venga la tecnologia, ma dev'essere uguale per tutti. Io però credo che il VAR abbia tolto qualcosa al calcio, una parte di emotività: fai gol e non sai se puoi esultare) e la Champions League: "La sera di cardiff eravamo sicuri che fosse arrivato il nostro momento e non abbiamo tenuto conto di un Real impressionante. Forse con la Champions sono io che porto sfiga, ma ci riproveremo".