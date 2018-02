Nazionale, Pirlo 'chiama' Di Biagio: "Se vuoi torno"

"Se mi aspettavo Gattuso convincente come allenatore? Lo speravo, sta facendo molto bene l'ho sentito qualche giorno fa e sono contento di quello che sta facendo. Ha portato grande voglia e grande senso di appartenenza che erano le cose che sono mancate negli ultimi anni al Milan. Se il Milan può arrivare in Champions? Comincerei a pensarci, perché Rino sta facendo molto bene quindi spero possa fare ancora meglio".

Parole e musica di Andrea Pirlo, intercettato a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Panini a Milano: "Un consiglio a Buffon? C'ha 40 anni quindi è grande abbastanza per decidere. Lotta scudetto? Credo che la Juventus sia la più attrezzata per vincere anche se il Napoli sta facendo molto bene, quindi finché resta il Napoli davanti la più accreditata rimane il Napoli, anche se per la Juve è un gradino sopra".

"Derby di Milano? Spero sia un bel derby e magari andrò anche a vederlo. Marchisio dopo l'infortunio ha avuto qualche problema e dopo un infortunio grave è sempre difficile tornare, però ha fatto le sue partite e avrà modo di farsi vedere da qui alla fine. È un giocatore importante sia per la Juve che per la Nazionale, ha il tempo per tornare a massimi livelli. Di Biagio dice che manca un Pirlo alla Nazionale? Io sono qua, se vuole torno".

Il 21 maggio la partita d'addio

Per Pirlo, intanto, è arrivato il momento di smettere ufficialmente col calcio giocato. Il prossimo 21 maggio a San Siro ci sarà la partita d'addio, è lui stesso ad ufficializzarlo: "Mi piacerebbe che fosse un appuntamento piacevole, divertente e che attiri molti appassionati e le loro famiglie - ha detto - Ci sarà anche Buffon? Se Gigi vorrà festeggiare e lasciare l'attività con me condividerò con lui volentieri l'evento, ma credo che di fronte a sé abbia ancora 3 o 4 mesi davanti per decidere cosa vorrà fare in futuro. Di sicuro verranno quasi tutti i miei ex compagni che ho invitato. Ho scelto San Siro perché Milano è la città in cui ho giocato più anni e anche per motivi logistici, visto che è più comodo per chi verrà dall'estero".