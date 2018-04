Nazionale, Perin: "Non ci siamo solo io e Donnarumma"

Ospite degli studi di Tiki Taka il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha parlato a ruota libera, a partire dal futuro tra i pali della Nazionale: "Ci sono tanti portieri giovani italiani che stanno facendo benissimo. Basti pensare all’ultima giornata di Serie A dove Sirigu e Consigli hanno fornito prestazioni straordinarie. Non ci siamo solo io e Donnarumma, la concorrenza aiuta a dare sempre di più, è uno stimolo".

"Buffon un modello? È un intellettuale e una persona colta. È un punto di riferimento, ho iniziato a fare il portiere vedendo le sue parate. È un punto d’arrivo, anche se sarà impossibile ripercorrere la sua carriera. Allenarmi e condividere delle giornate con lui è stato un vantaggio per me. Pesa l’etichetta del nuovo Buffon? È vero che ogni volta che viene fuori un portiere gli si attacca questa etichetta. C’è a chi pesa di più e a chi meno, a me non è mai pesata anche perché ogni mese ne viene fuori uno diverso e quindi questa etichetta passa da un giocatore all’altro".

Il discorso si sposta poi sul calciomercato: "Al San Paolo Insigne mi ha detto che quella del Napoli sarebbe stata la mia prossima porta? No, a me non ha detto niente. La rimonta del Napoli mantiene aperto il campionato, se ieri avesse vinto il Chievo probabilmente il campionato sarebbe finito, ma con la rimonta e lo scontro diretto ancora da giocare è ancora tutto aperto. È un bellissimo campionato e speriamo che resti incerto fino alla fine".

In conclusione una battuta sui quarti di Champions League: "Come può la Roma ribaltare il risultato contro il Barcellona? È difficile, ma c’è una partita da giocare e niente è impossibile. Hanno la possibilità di fare una cosa gigantesca che resterebbe per sempre nella storia del calcio. Io da italiano credo nella rimonta. Il gol di Ronaldo? È stata una cosa pazzesca. Per un portiere la rovesciata è difficilissima da prevedere, non sai mai dove può finire la palla. A me ne fece una bellissima il mio amico Florenzi”.