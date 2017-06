Nazionale, Maldini possibile nuovo team manager

Paolo Maldini potrebbe essere il nuovo team manager della Nazionale italiana. Come ha fatto capire pubblicamente da Ventura in conferenza stampa, molto probabilmente il ruolo sarà tra poco vacante, perché Oriali (che partirà comunque come capodelegazione dell'Europeo Under 21) poi dovrebbe tornare all'Inter: "Serve un punto di riferimento assoluto, un giocatore di grande spessore con enormi valori", si è esposto il c.t..



L'ipotesi più affascinante, dunque, al momento rimanda all'ex capitano del Milan che di fatto, da quando nel 2009 si è ritirato, è stato lontano dal mondo del calcio, tralasciando l'investimento negli Stati Uniti, dove ha fondato il Miami FC, e le varie possibilità mai realizzatesi di ricoprire un ruolo da dirigente nel Milan.



Maldini, che non ha ricevuto per il momento alcuna proposta dalla Figc, rifletterebbe sull'opportunità di lanciarsi nella nuova avventura: tra i nomi gira anche quello di Marco Tardelli, mentre è difficile che sia Francesco Totti, seppur citato da Ventura in conferenza stampa, a diventare il nuovo team manager della Nazionale, considerando che se l'ormai ex capitano della Roma dovesse smettere di giocare, per lui è già pronto un contratto da dirigente in giallorosso.