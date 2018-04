Natalino: "Forse io sono fortunato. Vedo il bicchiere mezzo pieno"

Felice Natalino affida il suo pensiero a twitter dopo la morte di Davide Astori. Il 25enne ex difensore dell'Inter ha dovuto abbandonare il calcio nel 2013 a causa di una grave aritmia cardiaca e quanto accaduto al capitano della Fiorentina gli ha fatto ripensare alla sua esperienza personale (sempre nel 2013 aveva subìto un intervento chirurgico a seguito di una crisi cardiaca). "Era da un po' che non scrivevo, ma sono queste tragedie che a volte mi fanno vedere quel Bicchiere mezzo Pieno! Mi fanno pensare che forse io sono Fortunato... mi fanno capire quanto sia importante vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo! R.I.P Davide" scrive Natalino.

Era da un po' che non scrivevo ma Sono queste tragedie che a volte mi fanno vedere quel Bicchiere mezzo Pieno!mi fanno pensare che forse io sono Fortunato...mi fanno capire quanto sia importante vivere ogni giorno come se Fosse l'ultimo! R.I.P Davide #DavideAstori — Felice Natalino (@Felixnata92) 5 marzo 2018