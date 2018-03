Napoli, Zielinski: "Saranno 12 finali, il 20 maggio sogno il regalo scudetto"

Piotr Zielinski ha messo nel mirino il 20 maggio, ultima partita di serie A, quando al San Paolo si giocherà Napoli-Crotone ma non solo: "Sarà anche il mio compleanno, sarebbe un sogno festeggiare i 24 anni con lo scudetto. Vincere il campionato in questa città e con questa maglia sarebbe una cosa unica, non una cosa normale" le parole in esclusiva a Premium Sport.



Il centrocampista polacco preferisce non pensare al +4 in classifica, anche se con una partita in più: "Guardiamo solo noi e non alla Juventus, dobbiamo vincerle tutte e considerarle come finali". In questo senso importante il successo a Cagliari e la prossima sfida con la Roma: "La prima è stata una vittoria pesantissima contro una squadra che in casa è forte fisicamente. Il "gol globale"? È stata una bella azione, vuol dire che facciamo un ottimo calcio e ci conosciamo tutti. I giallorossi saranno arrabbiati dopo due sconfitte ma, anche grazie al San Paolo, vinceremo".



Il Napoli avrà due armi in più: il ritorno di Milik e la ritrovata forma di Mario Rui, in gol a Cagliari. "Arkadiusz sta bene, ci sarà molto utile e sarà un'arma in più. Mario lo conosco dai tempi dell'Empoli, in allenamento segnava sette volte su dieci". Sul paragone con De Bruyne: "Fa piacere ma lui è un campione già affermato, è molto più forte di me. Ora penso solo a lavorare per esprimere le mie potenzialità".



Infine, sul Mondiale: "Sarà importantissimo per la Polonia, vogliamo fare bene: il 21 maggio ci sarà già il ritiro quindi niente riposo per me".