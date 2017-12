Napoli, Zielinski: "Juve, ora sappiamo soffrire. E se ti battiamo..."

Piotr Zielinski sarà il dodicesimo uomo a disposizione di Sarri, come sempre: anche venerdì sera, quasi certamente il polacco partirà dalla panchina, pronto a subentrare per primo per dare una mano al suo Napoli. Arriva la Juve al San Paolo e batterla avrebbe un significato particolare: ecco le dichiarazioni del centrocampista a Premium Sport.



"Quella contro la Juve sarà una partita bella e divertente e speriamo di vincere. Sarà una sfida speciale però noi stiamo vivendo questa attesa come le altre volte: vogliamo dare tutto e vincere per avvicinarci ai nostri sogni e ai nostri obiettivi. In caso di vittoria il vantaggio dalla Juventus sarebbe importante però non sarà comunque una gara decisiva perché mancano ancora molte giornate. Anche se dovessimo vincere la Juve non sarà fuori dai giochi, se la giocheranno fino alla fine del campionato perché sono una grande squadra. Cosa cambierebbe l’assenza o meno di Higuain? E’ un grande giocatore e lo sta dimostrando. Ma la Juve ha una rosa molto ampia e se non dovesse esserci Higuain ci sarà un sostituto all’altezza".



"A Udine la vittoria della maturità? È stata una vittoria molto importante. Siamo cresciuti sotto alcuni puti di vista e quest’anno si sta vedendo. Prendiamo pochi gol e riusciamo a difendere il vantaggio. A Udine è stato un match difficile anche perché loro hanno giocato molto bene ma siamo stati bravi a soffrire".