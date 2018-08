Napoli, Zielinski: "Ancelotti il nostro Ronaldo. Siamo da scudetto"

Piotr Zielinski, fermo per una distorsione alla caviglia ("Stavo correndo con il mio pallone per andare a bere l’acqua. All’improvviso è arrivata una altra palla quando avevo tutto il peso sul piede e sono caduto. In quel momento il dolore era tanto ma poi i dottori mi hanno tranquillizzato") rilancia la sfida alla Juventus.



"Siamo da scudetto. Sono sicuro che possiamo arrivare fino in fondo lottando fino alla fine per il tricolore come l’anno scorso. Fare 91 punti e non vincere è assurdo, non è mai successo ma dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto" spiega il centrocampista del Napoli a Il Roma.



Sulla panchina azzurra ora siede Carlo Ancelotti: "Abbiamo un allenatore vincente. È lui il nostro Cristiano Ronaldo. Sa anche scherzare e parla molto con i giocatori. Appena arrivati ci ha fatto già cantare. E queste iniziative fanno fare gruppo. A prescindere da tutto si lavora tanto in campo. Ci sta insegnando tante cose".



Maurizio Sarri è andato al Chelsea ma non è stato affatto dimenticato: "Lo stile di gioco che abbiamo fatto vedere è stata la cosa migliore che ci lasciato. Ma è arrivato un altro maestro che ha vinto tutto con le big. Speriamo che con lui possiamo giocare ancora meglio e alzare un trofeo".



Ancora sull'arrivo di Ronaldo: "Partiamo tutti da zero. CR7 è il più forte, da bambino avevo in camera le foto del Real e tifavo per lui. Ora un po’ meno. Speriamo che con il Napoli possiamo battere Ronaldo e la Juve".