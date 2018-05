Napoli, Zielinski: "Ancelotti grande allenatore ma dico grazie a Sarri"

Dopo Milik anche Piotr Zielinski, dal ritiro della nazionale polacca, torna sul finale di stagione vissuto col Napoli. "C’è ancora amarezza per essere arrivati secondi con 91 punti conquistati. Abbiamo perso qualcosa nel finale, ma l’annata è stata sicuramente positiva, sono soddisfatto del mio rendimento personale" sottolinea il centrocampista a TVP Sport.



Il 24enne commenta poi il cambio sulla panchina azzurra: "Ancelotti è un grande allenatore, ha vinto molto. Prima però vorrei dire grazie a Sarri, tecnico sempre brillante e che mi ha permesso di crescere molto. Maurizio sorpreso da quanto accaduto? Non so, ma sicuramente avrà tempo per pensarci.



L'ex Empoli non pensa alle voci di mercato (proprio Sarri lo vorrebbe al Chelsea secondo alcune indiscrezioni): I miei obiettivi futuri? In questo momento sono concentrato sul Mondiale".