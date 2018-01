Napoli-Verdi, Giuntoli a casa del giocatore lunedì sera

Maurizio Sarri ci ha provato al telefono, Cristiano Giuntoli avrebbe fatto una corsa a Bologna per l'ultimo "disperato" tentativo: secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ce l'ha messa tutta per convincere Simone Verdi ad accettare l'offerta da 1,8 milioni che gli avrebbe triplicato l'ingaggio attuale e portato in una squadra in lotta per lo scudetto. Ma non ci è riuscito.



Com'è noto, il giocatore ha detto no al Napoli: lunedì alle 22 - è questo il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport - Giuntoli avrebbe incontrato il giocatore a casa sua, ma non è bastato. L'allenatore e il d.s. hanno spiegato a Verdi che avrebbe avuto il suo spazio, eppure l'esterno non se l'è sentita di lasciare Bologna e tuffarsi nella nuova avventura.



L'Italia si è divisa sulla sua scelta: tralasciando gli insulti beceri piovuti dai tifosi più scalmanati sui social, non tutti hanno capito perché Verdi ha rifiutato la corte del Napoli. "È difficilmente comprensibile - ha commentato Pierpaolo Marino -, soprattutto alla luce del fatto che sembra avere delle remore non sul Napoli, ma in merito alla sua valutazione tecnica". A difenderlo ci ha pensato Paolo Rossim che fece lo stesso nel 1979 preferendo Perugia agli azzurri: "Non ha ritenuto che questo fosse il momento opportuno, ha preso una decisione umana, coraggiosa e col cervello".