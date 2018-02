Napoli, utile in crescita grazie a Champions e Higuain

I conti del Napoli sorridono: come emerge dal bilancio consolidato della FilmAuro (casa di produzione cinematografica di Aurelio de Laurentiis che controlla il club azzurro) e riportato da Calcio & Finanza, la società ha chieso l'esercizio 2016/17 con un risultato netto positivo per 66 milioni di euro, in crescita rispetto al rosso di 3,2 milioni dell'annata precedente.



Numeri possibili con il forte incremento del fatturato, sul quale pesano due elementi su tutti: i proventi della scorsa Champions League e la plusvalenza legata alla cessione di Higuain alla Juventus. Il cammino del Napoli fino agli ottavi della Champions 2016/17 hanno portato 142,6 milioni dai diritti tv (94 nel 2015/16) mentre le plusvalenza sono arrivate a quota 104,41 milioni.



I ricavi commerciali superano i 48 milioni, 28,5 quelli commerciali mentre 19,8 quelli da gare. In aumento il costo del personale tesserato da 80,36 a 94,72 milioni.