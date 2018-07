Napoli, ufficiali gli acquisti di Fabian Ruiz, Meret e Karnezis

Dopo le visite mediche, è arrivata l'ufficialità: Alex Meret è un nuovo giocatore del Napoli. Il portiere arriva dall'Udinese per 22 milioni di euro più tre di bonus e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, stesso discorso per Karnezis (che rientra nello stesso affare, costo 2,5 milioni) così Ancelotti ha due nuovi portieri.



Gli annunci arrivano nel giorno dell'annuncio di Fabian Ruiz, per il quale il Napoli ha versato al Betis Siviglia la clausola di 30 milioni di euro, il centrocampista spagnolo - come Meret e Karnezis - aveva già svolto le visite mediche nelle scorse ore.



Intanto il medico sociale azzurro De Nicola ha approfondito le condizioni di Faouzi Ghoulam: "È stato rimosso il filo inserito nella rotula, per il recupero vogliamo essere cauti e farlo rientrare al 100%. Tempi? Dovremo aspettare intorno a un mese per farlo tornare a lavorare bene sul campo, fino ad allora farà riabilitazione. Rifaremo una visita di controllo tra circa 4 settimane e il professor Mariani ci darà l'ok per farlo allenare liberamente" le parole a Radio Kiss Kiss.