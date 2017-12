Napoli, ufficiale il rinnovo di Ghoulam fino al 2022

Il 'no comment' di Faouzi Ghoulam, che nel corso della presentazione del calendario 2018 degli azzurri non aveva detto nulla delle trattative con il club per il rinnovo trincerandosi dietro un "Non voglio parlare del mio futuro", aveva spaventato non poco i tifosi del Napoli, che oggi però possono tirare un bel sospiro di sollievo.



Il terzino algerino, in convalescenza dopo la rottura dei legamenti del ginocchio, ha ufficialmente rinnovato il proprio rapporto con gli azzurri fino al 30 giugno 2022. A dare l'annuncio il profilo Twitter ufficiale del club, che ha postato una foto del momento della firma insieme al presidente De Laurentiis accompagnata da una puntura per tutti quelli che dopo quel 'no comment' avevano parlato di "gelo".



Lo stesso Ghoulam ha twittato: ""Fiero e felice di far parte di questo grande progetto, di rappresentare questa bella città e i suoi colori. Fiero di essere napoletano".

IL TWEET DEL NAPOLI

A proposito del ‘gelo sul rinnovo del contratto’, rinnovato fino al 30 giugno 2022...#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZYYYPSbcTB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 5 dicembre 2017

GHOULAM: "FIERO DI RAPPRESENTARE QUESTA CITTA'"