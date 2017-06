Napoli, tutti contro Sarri: dopo Gabbiadini, anche El Kaddouri

Il primo fu Riccardo Calleri, agente di Zuniga: "Sarri dice che il giocatore non sta bene? Non è vero, sono scuse per non farlo giocare". Era il settembre 2015 e il laterale colombiano aveva capito che non era più aria per lui al Napoli, tanto che poi a gennaio andò al Bologna. Quello fu il primo caso in cui un procuratore o un giocatore criticò l'operato del tecnico azzurro, uno senza mezze misure almeno sentendo tutti i casi che hanno seguito nel tempo quello di Zuniga, gli ultimi sono quelli firmati Gabbiadini ed El Kaddouri.



Se la punta azzurra nei saluti alla sua ex squadra ha ricordato tutti tranne Sarri (che qualche mese fa disse di lui "non posso cambiare otto giocatori per farlo adattare alla squadra, sta a lui"), l'agente del marocchino è stato ancora più duro: "Felici di esserci liberati di lui, non del Napoli - le parole di Mino Raiola a Kiss Kiss -. Non è mai stato chiaro con il ragazzo. Prima dicevano 'se rinnovi, giochi'. Poi è stato escluso dalla lista Champions e il rapporto si è rotto. Diceva che El Kaddouri è forte ma se poi non lo fai giocare mai...". L'epilogo di Gabbiadini ha ricordato quello di De Guzman, almeno secondo l'agente dell'olandese: "Jonathan, al pari di Manolo, al Napoli non ha sentito la fiducia dell’allenatore - la dichiarazione a Radio Crc - . In più non è stato mai preso in considerazione da Sarri, in questo il tecnico dovrebbe certamente migliorare".



Andando più indietro, critiche a Sarri sono arrivate anche dall'agente di Valdifiori ("Mirko non è stato gestito bene, portare avanti le proprie idee non vuol dire dimenticare un giocatore"), di Hysaj lo scorso ottobre ("I giocatori del Napoli sono tutti vittime del momento della squadra") oltre al caso Insigne che contro la Juventus litigò con l'allenatore azzurro dopo l'ennesima sostituzione.