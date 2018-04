Napoli, tifosi a Castel Volturno: nuovo "patto scudetto"

"Fino all'ultima partita giocatevi la vita". Firmato Curva A. Sono arrivati a decine a Castel Volturno venerdì pomeriggio, avanzando al ritmo dei cori come in una manifestazione di protesta. E invece era una manifestazione di affetto: i tifosi del Napoli non intendono mollare e pretendono che la squadra faccia lo stesso, così si sono presentati al centro sportivo per dirlo ai giocatori, faccia a faccia, esponendo anche uno striscione con uno slogan eloquente.



Il Napoli ha perso con la Roma non certo per assenza di carica agonistica, ma è chiaro che, anche dopo le parole di Sarri che suonavano quasi come una resa, ci sia il rischio che inconsciamente gli azzurri considerino una missione impossibile battere questa Juve nella corsa scudetto, soprattutto considerando gli ultimi due successi ottenuti dai bianconeri contro Lazio e Tottenham.



Il popolo napoletano, però, non ci sta e ha voluto un altro "patto scudetto", dopo quello stretto nello spogliatoio la scorsa primavera, quando i big decisero di restare tutti per puntare allo storico traguardo: il patto, adesso, consiste nel dare il massimo e continuare a crederci, a partire dalla sfida di domenica sera contro l'Inter. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, poi, i tifosi hanno avuto una richiesta particolare anche per Reina, che a giugno andrà via, destinazione Milan: il messaggio scritto sullo striscione era rivolto soprattutto a lui.