Napoli, tegola Ghoulam: confermata la frattura della rotula

Da Castel Volturno arrivano pessime notizie per il Napoli e per Maurizio Sarri: Faouzi Ghoulam si è fatto di nuovo male durante la seduta di allenamento e la diagnosi è tremenda: frattura della rotula del ginocchio destro (lo stesso operato tre mesi fa, anche se i legamenti non sarebbero interessati). Il terzino algerino, visitato nel tardo pomeriggio dal Prof. Mariani a Roma, già in serata è tornato sotto i ferri: intervento perfettamente riuscito, "Sarà valutato tra 15 giorni e dovrebbe ritornare in campo per allenarsi tra un mese".

Ghoulam era rientrato lo scorso 17 gennaio in gruppo dopo aver recuperato dalla rottura del legamento crociato della stessa gamba e sperava di essere convocato per la partita di Europa League contro il Lipsia del prossimo 15 febbraio. Niente da fare per lui, nuovo ko e intervento immediato a Villa Stuart. Sabato il giocatore inizierà subito la riabilitazione, poi inizierà una corsa contro il tempo per provare a tornare in tempo per il finale di stagione.

Ghoulam e’ stato operato a Villa Stuart dal prof Mariani per una frattura trasversale di rotula destra. Intervento perfettamente riuscito. Faouzi inizierà domani la riabilitazione. Sarà valutato tra 15 giorni e dovrebbe ritornare in campo per allenarsi tra un mese. #SSCNapoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 9 febbraio 2018

DIAWARA SU INSTAGRAM: "SIAMO CON TE"