Napoli, squadra a rapporto da Sarri: "Troppi errori, adesso reagiamo"

Il ko del San Paolo contro l'Atalanta vuol dire addio ai sogni di scudetto, ma il Napoli ha anche altri obiettivi non può certo permettersi di mollare alla vigilia di un tour de force che in una settimana metterà gli azzurri di fronte a Juventus, Roma e Real Madrid. Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri che, come riporta il Mattino, già nello spogliatoio subito dopo la partita ha tenuto a rapporto la squadra per analizzare il match ("Facciamo troppi errori") e cercare da subito una soluzione.

Lo sfogo del presidente De Laurentiis nel post-gara del Bernabeu ha rotto qualcosa nell'ambiente azzurro, ha tolto serenità alla squadra, che ora deve ricompattarsi per non buttare via tutto quanto di buono fatto finora e a questo scopo Sarri radunerà la squadra a Castel Volturno e riprenderà il discorso iniziato dopo il ko con l’Atalanta.

Non un processo, anzi, ma una richiesta ben precisa: "Torniamo subito a giocare come sappiamo". Già nello spogliatoio del San Paolo, con Reina e Callejon al suo fianco, Sarri ha spiegato quello che non è andato: il basso ritmo, lo scarso approccio degli esterni, la poca ispirazione di Zielinski e Hamsik nella sera in cui la loro fantasia sarebbe stata fondamentale per venir fuori dall’imbuto di Gasperini, la prevedibilità degli attaccanti e di Mertens, che sembra in una fase involutiva rispetto a un mese fa, che non hanno mai saputo approfittare di un Atalanta per mezz’ora in 10.

Aspetti preoccupanti, ma per fortuna il calcio dà spesso la possibilità di prendersi una rivincita in tempi brevi e l'occasione che hanno gli azzurri è ghiotta: martedì c'è la trasferta dello Juventus Stadium per la semifinale di Coppa Italia e una vittoria potrebbe ridare a tutto l'ambiente l'entusiasmo necessario per provare l'impresa storica con il Real Madrid.