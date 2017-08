Napoli, smentite le parole di De Laurentiis sullo scudetto

Secondo l'Ansa, Aurelio De Laurentiis avrebbe rilasciato dichiarazioni molto nette in vacanza a Filicudi: "Lo scudetto sarà nostro. Saremo la squadra da battere. Si accettano scommesse". In seguito, anche un accenno al mercato: "Se la squadra supererà il turno preliminare di Champions League non sarà ceduto nessun giocatore. Sarò disponibile a fare un sacrificio per l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, anche se i viola chiedono 40 milioni di euro".



Ma la società azzurra ha negato tutto su Twitter: "Il Napoli smentisce categoricamente che il Presidente Aurelio De Laurentiis abbia parlato con l'Ansa da Lipari. In queste dichiarazioni De Laurentiis avrebbe detto che "il Napoli vincerà certamente lo scudetto" addirittura "accettando scommesse. Addirittura De Laurentiis avrebbe parlato dell'acquisto di Chiesa fissandone anche il prezzo! Restiamo senza parole ribadendo che non c'è alcuna dichiarazione di De Laurentiis all'Ansa o ad altre testate". L'Ansa ha poi precisato: "De Laurentiis ha parlato mentre era in un esercizio commerciale e si è prestato per una foto ricordo con il figlio del titolare del negozio che festeggiava il compleanno".



Anche la Fiorentina ha voluto alzare la voce con un comunicato sul sito ufficiale: "In merito alle dichiarazioni rilasciate all’Ansa dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ACF Fiorentina precisa di non aver mai discusso la cessione di Federico Chiesa per 40 milioni o altre cifre, né di aver mai mostrato l’intenzione di privarsi del calciatore".

