Napoli, si avvicina il raduno: "Basta pizza, gelati e alcol"

Le vacanze stanno per finire. Il Napoli si raduna il 3 luglio a Castel Volturno e i giocatori azzurri sono stati invitati dal professor Raffaele Canonico a rispettare una dieta in vista del ritrovo. Nello specifico, secondo quanto riferisce Il Mattino, vietati gelati (tranne quelli alla frutta), pizza e alcol. Per dirla tutta birra e vino erano sconsigliati anche nelle precedenti settimane. "Sono professionisti, sanno bene che non possono esserci 'sgarri' prolungati neppure nel periodo in cui non ci sono allenamenti" sottolinea Canonico.



Peraltro lo staff medico azzurro, con a capo Alfonso De Nicola, ha dato consigli alimentari personalizzati: tutti gli elementi della rosa hanno comunicato la meta delle loro vacanze. Ad Albiol, andato in Estremo Oriente, è arrivata l'indicazione di non mangiare cibi fritti molto diffusi in Thailandia mentre a Jorginho, in viaggio di nozze, di non bere acqua non in bottiglia.



In generale poi è stata raccomandata durante le ferie una dieta fatta di carboidrati (pasta e riso, con cereali a colazione con yogurt) e proteine ( carne bianca e pesce) con pochi zuccheri e integratori e tanta acqua oltre a una continua e leggera attività fisica. Sarri insomma vuole subito avere a disposizione giocatori in forma o quasi: lunedì si saprà chi non ha fatto i compiti...