Napoli, "schiarita Sarri-De Laurentiis: il tecnico può restare"

Futuro ancora al Napoli per Maurizio Sarri? Questa ipotesi sta prendendo corpo nelle ultime ore secondo quanto riferisce Tuttosport in un articolo firmato da Raffaele Auriemma. A dispetto delle affermazioni dal sapore d'addio nel post-Torino, il tecnico toscano vorrebbe ritentare l'assalto allo scudetto nella prossima stagione. L'ex Empoli non avrebbe digerito il finale di campionato e inoltre riterrebbe la Juventus non più invincibile come in passato.



D'altro canto De Laurentiis, che pure non ha risparmiato frecciate all'allenatore, non sembrerebbe intenzionato a cambiare guida e per questo tutte le (numerose) alternative sarebbero state 'congelate'. Il presidente del club campano potrebbe incontrare Sarri nella giornata di giovedì a Castel Volturno e magari iniziare a discutere concretamente del rinnovo avvicinandosi alle richieste (economiche e sportive) della controparte.