Napoli, scatta l'allarme Ghoulam: dolore e gonfiore al ginocchio operato

Napoli in ansia per Ghoulam. L'algerino ha contattato il club azzurro da Miami, dove è in vacanza, per avvisare di un fastidio al ginocchio sinistro che nei giorni scorsi si è anche gonfiato. Il laterale era atteso a Castel Volturno il 9 luglio per il raduno precampionato ma a questo punto anticiperà il suo ritorno in Italia e sarà a Roma già la prossima settimana, tra martedì e giovedì probabilmente, per sottoporsi ad approfonditi esami medici.



Una brutta tegola per il giocatore e per il club azzurro. Ghoulam non gioca da novembre, dall'infortunio contro il Manchester City in Champions League, quando il suo ginocchio fece crac, cedendo con una rottura totale dei legamenti crociati. Dopo l'operazione e una lunga convalescenza, il terzino algerino era tornato ad allenarsi e sembrava pronto al rientro a marzo, ma a febbraio un nuovo stop con l'infortunio in allenamento a Castel Volturno e la rottura della rotula del ginocchio sinistro, lo stesso infortunato a novembre. Nuova operazione e recupero con qualche apparizione in panchina a fine stagione.



Poi le vacanze visto che la sua Algeria non si è qualificata per i Mondiali. Vacanze a Miami, dove, nonostante fosse in ferie, Ghoulam ha continuato a tenersi in forma ma un paio di giorni fa ha cominciato, come detto, ad avvertire dei fastidi al ginocchio che si è anche gonfiato.