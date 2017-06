Napoli, Sarri: "Voglio arricchirmi ma dal prossimo contratto. Nel 2018..."

Nonostante la vittoria per 5-0 sul Torino, l'argomento del giorno per Maurizio Sarri rimane il botta e risposta con De Laurentiis: "Quando ho parlato di arricchirmi, non intendevo per forza al Napoli riferendomi al presidente - le parole a Premium Sport - : anzi, a lui sono grato perché mi ha portato in una grande squadra facendomi allenare grandi giocatori".



Poi una dichiarazione che sembra pesante in vista del futuro: "Ho espresso un mio obiettivo, più per la famiglia che personale visto che io nel calcio non ho mai chiesto niente a nessuno, non vedo cosa c'entri De Laurentiis. Il mio contratto finisce nel 2020 ma nel 2018 è prevista un'eventuale interruzione da entrambe le parti (la clausola, ndr). Se poi il prossimo contratto lo farò in Cina o ad Abu Dhabi non lo so, io mi riferivo solo al prossimo contratto". Poi la lite con Riccardo Ferri.



In merito alla partita, il tecnico del Napoli sottolinea i 107 gol stagionali, già uno in più rispetto all'anno scorso: "Valgono anche di più della scorsa stagione, visto che quest'anno abbiamo giocato la Champions. Complimenti ai ragazzi per la buonissima prestazione nonostante il caldo". Sul gap con la Juventus: "Non è facile da colmare dal punto di vista tecnico ed economico, servono giocatori costosi ma che non ho mai chiesto alla società. Tanti punti persi? Capita un po' a tutti, l'anno scorso dicevano che facevamo male fuori casa e quest'anno abbiamo fatto il record".