Napoli, Sarri vittima della febbre: si consola coi numeri da record

Questo Napoli fa girare la testa, la classifica ancora di più. Otto successi nelle prime otto partite di campionato non li aveva mai ottenuti nella propria storia e - escludendo il 2005-06 - solo altre tre volte una squadra era riuscita a vincere tutte le prime otto in A (Juventus nel 1930/31 e nel 1985/86, Roma nel 2013/14).



Sarà per questo che a Maurizio Sarri è venuto un "attacco influenzale" che gli ha impedito di presentarsi ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria con la Roma. O magari è "colpa" della maglia a maniche corte indossata nonostante una temperatura non proprio estiva intorno ai 15 gradi.



Poco male: conta di più che per la prima volta in Serie A il Napoli ha vinto per due stagioni consecutive entrambe le gare in trasferta contro le due squadre romane (Roma e Lazio): ci è riuscito con Sarri in panchina. Conta, magari, che il Napoli ha già stabilito il proprio record di vittorie consecutive in Serie A (13, contando il finale della scorsa stagione) e di gare senza sconfitte (20).



Conta il clean sheet in uno scontro diretto, perché come dice Allegri il campionato lo vince chi ha la miglior difesa e aver interrotto la striscia della Roma di 27 partite consecutive con almeno un gol segnato in Serie A (34 di fila in casa) è motivo di vanto. Quasi quanto il primato in classifica.