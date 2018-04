Napoli, Sarri: "Tracollo nervoso di un grande gruppo"

Maurizio Sarri comprensivo con il Napoli dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "L'inferiorità numerica dopo sei minuti non può spiegare da sola tutte le difficoltà, altre volte abbiamo reagito meglio a questo tipo di situazione - le parole a Premium Sport -. Di fronte a episodi negativi c'è stato un tracollo nervoso e ci siamo persi ma questi ragazzi hanno dato tutto, gli si deve tantissimo e si può accettare una giornata come questa. Ora dobbiamo riscattarci e ripartire sin da domenica".



Il tecnico azzurro spiega così i problemi tattici: "Ci siamo persi dal punto di vista nervoso e come squadra, ognuno ha reagito con iniziative individuali. Ho tolto Jorginho: senza centrocampista centrale noi subiamo il palleggo e non siamo abituati, siamo andati un po' in confusione contro una Fiorentina viva e che ha fatto una partita di ottimo livello".



Qualcuno pensa inevitabilmente che il successo della Juventus a San Siro abbia condizionato il Napoli: "Mi preoccupo solo della prestazione di oggi e di come non ripeterla. Questi ragazzi hanno iniziato a giocare presto con il preliminare di Champions League, un'estate dura e stressante. Tutto il resto va in secondo piano, il campionato è sempre stato nelle salde mani della Juventus noi siamo sempre stati una scheggia impazzita".



Sulla comprensione dei tifosi del Napoli a Firenze nonostante il ko: "Sono il miglior pubblico d'Italia per affetto, amore e compensione: non avevo dubbi su come avrebbero reagito. Sanno che abbiamo dato tutto e se sbagliamo non è per mancanza di volontà".



In conferenza stampa, parlando delle polemiche post Inter-Juventus, ha commentato così: "Vedere il campionato inglese avere un'alternanza, un amore per squadre in crescita, portano una situazione che da noi è diversa. Il rischio è di perdere tanti tifosi, perché tifano per squadre che non vinceranno mai. Impoverendo il sistema poi si impoveriranno anche i ricchi...".