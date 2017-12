Napoli, Sarri: "Terreno di gioco indegno, non c'è una squadra leader"

Maurizio Sarri a Premium Sport soddisfatto per la vittoria a Udine: "Gli anni scorsi, in una partita fatta di palle sporche come quella di oggi, saremmo andati in difficoltà. Non abbiamo fatto molto bene a livello qualitativo e di circolazione palla". Il tecnico del Napoli sottolinea le difficoltà trovate alla Dacia Arena: "Il campo non ci ha aiutato: lo stadio è molto bello, ma il terreno di gioco è davvero indegno per la categoria. È lo specchio del calcio italiano".



Sarri sottolinea i passi in avanti della squadra ma rifiuta il titolo di squadra favorita per lo scudetto: "Rispetto alle stagioni precedenti il miglioramento più evidente è la cattiveria agonistica e la consapevolezza tattica che quest’anno riusciamo ad abbinare. Siamo una squadra solida, oggi in particolare siamo stati su buoni livelli dal punto di vista difensivo: essendo solidi dietro, sappiamo che poi davanti qualcosa riusciamo a creare. Fa sempre parte della consapevolezza, del processo di maturità. Noi ormai squadra da battere? La classifica dice il contrario: ci sono tante squadre tutte vicine, non c’è una squadra leader".