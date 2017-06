Napoli, Sarri sulla Juventus: "Nel calcio non ci sono certezze"

Maurizio Sarri rilassato (in collegamento con Zielinski dice "non voglio dargli un voto, i voti mi stavano sui co***ni già a scuola...") dopo la vittoria sul Genoa ai microfoni di Premium Sport: "Loro sono partiti fortissimo, ma era prevedibile che col tempo la pressione sarebbe calata. Nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera, creando tanto e non concedendo niente. Questa gara la considero come un passo in avanti".



Ora testa alla Champions: "Dura dire di giocarsela alla pari. Noi giochiamo in due competizioni e in una abbiamo pescato i campioni del mondo ed in un’altra i campioni d’Italia. Non ho ancora iniziato a studiare i blancos anche se c'è poco da studiare: hanno campioni a livello mondiale". Poi mostrano a Sarri una foto di Zidane che studia il Napoli guardando il 7-1 sul Bologna: "Ha paura? Forse ha solo più tempo di me...".



Sulla prova di Giaccherini “Ha dimostrato grande professionalità, non ha mollato mai. Nell’ultimo mese ha raggiunto la perfetta condizione, all’inizio tra Europei ed infortunio ha faticato a trovare la condizione ideale". Infine, sulle voci di un futuro alla Juventus: "Darei tre anni di lavori socialmente utili a chi fa il fantacalcio. Io di Napoli sono innamorato, sto benissimo qui, però so anche bene che nel calcio certe certezze non ce ne sono. Noi allenatori dipendiamo solo dai risultati”.