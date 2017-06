Napoli, Sarri strappa l'aumento: lo stipendio sale a 2 milioni

Ha portato il suo Napoli il più in alto possibile, ma Maurizio Sarri avrebbe voluto fare molto di più. Dai suoi occhi si intuisce che il terzo posto brucia un po', soprattutto dopo aver lottato testa a testa fino all'ultima giornata con la Roma. L'allenatore, però, è già pronto a ripartire e questa volta l'obiettivo è ancora più alto: lo scudetto, sì perchè dopo un cammino da big, Sarri rilancia e vuole far diventare il Napoli ancora più grande come ha fatto capire nelle dichiarazioni rilasciate a margine del premio Bearzot: "Ho un lavoro da finire".



Il presidente De Laurentiis dà un bel 10 al Napoli di quest'anno: l'intesa con Sarri, che qualche tempo fa sembrava in discussione, ora è saldissima. Sono bastati un incrocio di sguardi e un colloquio sereno per continuare a lavorare in vista del prossimo anno. Nessun problema sul contratto, come conferma lo stesso De Laurentiis, quella famosa clausola di 8 milioni per ora non sembra un ostacolo. E al di là delle dichiarazioni ("Ma quale aumento?") per Sarri è pronto un adeguamento di contratto: da 1,4 lo stipendio salirà a 2 milioni.

Giorgia Ferrajolo