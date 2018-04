Napoli, Sarri sorride: Hysaj e Hamsik in gruppo

La pausa nazionali aveva portato diverse nubi dalle parti di Napoli. Hamsik è tornato in anticipo dal ritiro della Slovacchia per un problema fisico e poi è andato sotto i ferri per togliersi le tonsille, Hysaj invece è uscito anzitempo dalla sfida contro la Norvegia per un problema al ginocchio. Giorni di attesa e di paura per Maurizio Sarri e per i tifosi del Napoli, ma oggi le nubi su Catelvolturno si sono diradate: il terzino albanese e il capitano si sono allenati in gruppo e sono entrambi a disposizione per la sfida di sabato (alle 18 e non alle 15) contro il Sassuolo.

"Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno - si legge sul sito del club azzurro - Gli azzurri preparano il match Sassuolo-Napoli, trentesima giornata di serie A di sabato 31 marzo. Sono rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali Hysaj e Mario Rui. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco e di seguito circuito di forza sul campo 1. Successivamente, sul campo 2, solo il gruppo di difensori è stato impegnato in una sessione di allenamento tecnico tattico specifico al quale hanno partecipato anche Hysaj e Mario Rui"