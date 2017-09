Napoli, Sarri: "Siamo cresciuti in consapevolezza"

Sei gol per cancellare la sconfitta di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Maurizio Sarri può sorridere per la reazione del suo Napoli, che ha travolto il Benevento al San Paolo. Ecco le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Premium Sport.



"Ho chiesto ai ragazzi un approccio diverso dalla sfida in Ucraina e i ragazzi hanno risposto bene, ma d’altra parte questa deve essere la normalità. Noi puntiamo a giocare contro la Lazio come abbiamo fatto nel primo tempo di oggi: il nostro obiettivo deve sempre essere la partita successiva. Se possiamo arrivare in alto? La convinzione che in campionato la nostra consapevolezza sia cresciuta rispetto al passato ce l’ho anche io".



"Mertens paragonabile a grandi centravanti come Higuain e Lewandowski? Ha caratteristiche diverse, ma a livello di realizzazioni ormai lo considero uno dei più grandi al mondo. Perché fuori in Champions e dentro in casa con il Benevento? Perché se la partita contro lo Shakhtar fosse rimasta in equilibrio l’ingresso di Dries sarebbe stato determinante: l’ho fatto l’anno scorso contro il Benfica ed è stata una mossa intelligente, in questo caso non ci è andata bene".



"Hamsik l’ho visto in ripresa: deve fare ancora un po’ di strada, ma qualche segnale l’ha dato. Volevamo fargli battere il rigore, pensavo fosse solo a un gol dal record di Maradona, ma quando mi hanno detto che non era così ho pensato che era giusto sfamare il nostro attaccante che ha sempre fame di gol".



"Non penso che la Serie A non sia allenante in ottica Champions, più che altro spesso affrontiamo squadre di paesi che tutelano la Champions e danno qualche giorno di riposo in più ai loro club".