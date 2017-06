Napoli, Sarri si espone: "Reina è un punto di riferimento, spero rimanga"

Maurizio Sarri a tutto campo a margine della consegna del Timone D'Oro che ha ricevuto ad Arezzo, grazie ai voti degli allenatori dell'Aiac. Il tecnico del Napoli si è soffermato sul campionato da poco concluso e sulla prossima stagione oltre che su alcune questioni di mercato. Ecco le parole dell'allenatore a TMW Radio.



"Siamo usciti dalla Coppa Italia contro la squadra che ha poi vinto il trofeo. Stesso discorso in Champions: siamo usciti agli ottavi contro la squadra che si è laureata campione. Nei sorteggi forse non siamo stati fortunati".



"Il terzo posto in campionato? Chiudere a 86 punti e non entrare ai gironi di Champions è pesante. C'è un po' di soddisfazione per quello che abbiamo fatto a livello di punti ed un po' di rammarico per aver mancato la Champions diretta per un punto. Il preliminare per le squadre italiane è estremamente difficile e porta ripercussioni sia in negativo che in positivo per un bel periodo di campionato. Fa male essere l'ultima squadra italiana che farà il preliminare".



"Reina è un punto di riferimento, è un ragazzo di grandi valori. Spero che rimanga il nostro portiere a lungo. Milik rispetta la decisione della società. Il prossimo anno ci saranno i mondiali, reputo giusto che abbia un periodo di riposo. Certo, per un polacco forse c'è un po' di rammarico per non poter disputare l'Europeo in casa. Ha già dimostrato di essere un giocatore importante, è rientrato velocemente dall'infortunio, poi in quel ruolo è esploso Mertens e non potevamo fare a meno del belga. ".



"Se Insigne fa un altro salto di qualità diventa uno dei più forti al mondo. Il salto di qualità lo ha già fatto, la sua stagione è stata straordinaria. Ha fatto più gol ed assist di altri giocatori di altre squadre che sono osannati dalla stampa. È un giocatore fortissimo e completo, ha sempre avuto grande talento ma in questo momento riesce sempre ad incidere sulla partita".



"La Juventus è la squadra più forte e la società più forte. Hanno in rosa tanti giovani e ne stanno acquistando altri, avranno un ricambio progressivo. Chiaro, qualche campionato prima o poi lo perderanno, è normale, ma sicuramente per i prossimi 20 anni sarà sempre al top. Il problema per noi e per la Roma è il ritorno di Inter e Milan, sicuramente ci saranno più squadre in lotta per la Champions. Sono state un anomalia degli ultimi anni, ma vedendo come stanno lavorando sicuramente è un anomalia destinata a rientrare nel giro di poco tempo".