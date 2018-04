Napoli, Sarri: "Senza il nostro pubblico non avremmo vinto"

Maurizio Sarri analizza ai microfoni di Premium il sofferto successo sul Chievo. "Abbiamo meritato di vincere una partita che fino a poco dalla fine sembrava stregata. Abbiamo fatto 23 tiri a 1 e giocato 83 palloni nell'area avversaria contro i 5 del Chievo senza contare i due pali colpiti e il rigore sbagliato. Il finale ha dato una logica allo svolgimento della partita" sottolinea il tecnico del Napoli.



"Scudetto? Noi vogliamo vincere le singole gare - prosegue Sarri -, stavamo subendo un'ingiustizia. Sono soddisfatto perché la squadra ha macinato gioco fino al tiplice fischio con questo caldo, significa che la condizione fisica è buona. Sono contento per il pubblico, senza i tifosi non avremmo ribaltato la partita: dopo l'1-1 il San Paolo è diventato una bolgia e il secondo gol era nell'aria. Il messaggio è per noi stessi più che per la Juventus".



Infine considerazioni sui singoli: "Il nervosismo di Insigne? Ha disputato una discreta gara, siamo in un momento nel quale sbagliamo qualche scelta di troppo negli ultimi 20 metri ma la squadra crea tantissimo come sempre. Ci sta, fa parte dell'ordine delle cose in un campionato così lungo. Sono contento per il gol di Milik, fa capire quanto disastroso è stato per noi il suo doppio infortunio".