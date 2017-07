Napoli, Sarri: "Scudetto? Se siamo rimasti tutti..."

Sarri non lo nomina mai, ma è come se lo facesse. Lo scudetto è nei suoi pensieri, anzi, è il suo chiodo fisso. Il suo e di tutto il Napoli. E l'ha fatto capire chiaramente in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Eccone alcuni stralci.



"Scudetto? Toppo presto per dirlo, ma se tutti noi abbiamo deciso di continuare con il Napoli è perché sappiamo di poter dare di più dello scorso anno. Non mi piace fare calcoli inutili, mi muovo sempre per logica e questa oggi mi dice che possiamo andare avanti meglio. Le gerarchie del campionato probabilmente cambieranno, le due milanesi non potevano stare a guardare ancora e si stanno attrezzando. Mi incuriosisce il lavoro che Spalletti farà all’Inter. A noi toccherà non farci trovare spiazzati".



"De Laurentiis? Il presidente va accettato per quello che è. Ho scelto di interpretare il suo modo di essere e ho capito che le sue reazioni sono momentanee. Basta lasciarlo sbollire e la scena cambia. Ho iniziato con lui in un momento in cui mi volevano diverse squadre e quando tutto sembrava fatto col Milan, è stato lui a fare la scelta più rischiosa e mi ha voluto al Napoli. Il futuro all'estero? Mi piacerebbe. Se dovessi scegliere ora mi intrigano Spagna e Francia".



"Reina? Quando sono iniziate a circolare voci su di lui, molti giocatori mi hanno chiamato dalle vacanze, volevano notizie. Capisci così quanto Pepe sia un punto di riferimento per questo gruppo e anche per me. Il giocatore che è cresciuto di più? Insigne, nel suo ruolo il miglior giocatore italiano»."