Napoli, Sarri: "Scudetto perso in albergo a Firenze"

Maurizio Sarri ha espresso concetti importanti nel dopo-Torino, partita che di fatto ha tolto ogni chance residua di togliere il campionato alla Juventus: "Noi abbiamo giocato contro la Fiorentina con la morte nel cuore, il contraccolpo c’è stato, direi che lo scudetto l’abbiamo perso in albergo a Firenze" riferendosi al ribaltone finale di Inter-Juve. E, sempre sul match di San Siro, l'allenatore del Napoli è tornato a un argomento a lui chiaro: "Se alla 35.ma giornata fai giocare le squadre allo stesso orario magari cambia qualcosa, gli episodi incidono: tra l'88' di Inter-Juve e l'inizio della nostra partita contro i viola siamo passati dal possibile sorpasso al campionato finito".



Sarri riconosce la forza della Juventus: "Chiaro che i soldi fanno la componente tecnica: se io entro in un concessionario con 5 milioni di euro e tu con 500.000, io compro una macchina che va più forte. Con una rosa ridotta abbiamo avuto quattro infortuni per Milik e Ghoulam, siamo anche stati sfortunati colpendo più pali di tutti".



Inevitabile parlare del futuro: "Tra la fine del campionato e la scadenza della clausola sul mio contratto passano undici giorni, sono abbastanza per decidere. Di sicuro non mollo queste ultime due partite, non riesco: non potrei decidere a campionato ancora in corso. Se tutto questo finirà, voglio un ricordo per la vita di questa esperienza. Vediamo se presidente e direttore sportivo avranno più chiara l’evoluzione sui giocatori che prenderemo e quelli con clausola che possono andare via".