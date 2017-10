Napoli, Sarri: "Scudetto oltre i 90 punti ma le big rallenteranno"

Maurizio Sarri, febbricitante, non parla ai nostri microfoni ma risponde a qualche domanda in conferenza stampa: "Il campionato è appena cominciato, la squadra sta bene e i numeri sono buoni: corriamo come la scorsa stagione ma con più qualità. La sensazione è quella di poter sfondare quota 90 punti per lo scudetto ma dipenderà da tante cose, non credo che noi e le altre big potremo tenere lo stesso ritmo fino in fondo".



Eppure il tecnico del Napoli non parla ancora di scudetto nonostante tanti giocatori, Mertens compreso, hanno dichiarato di doverci credere: "A Firenze si dice 'non sai una sega te di quello che si dice nello spogliatoio!' (sorride, ndr). Quando parlo in pubblico non rispondo ai media ma cerco di dare un segnale alla squadra". Critico con i suoi per il gol preso: "Un classico nostro, quando dominiamo poi abbiamo cali di tensione che portano a situazioni come questa perdendo la percezione del pericolo: è un aspetto che va eliminato, è successo anche a Genova".



Infine, sulla Champions: "Ingiusto definirla complicazione, è la competizione per club più importante al mondo. Certo, è normale che nel subconscio si pensi di più alla competizione più abbordabile ma la voglia di confrontarsi con big come il Manchester City deve essere forte".