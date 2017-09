Napoli, Sarri 'scherza' sullo scudetto: "É tardi, devo andare a letto"

E' un Maurizio Sarri giustamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo il 4-1 del suo Napoli all'Olimpico contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro.



"Il primo tempo non mi ha lasciato nessuna perplessità perché eravamo pienamente in partita e infatti all’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare così perché l’avremmo messa a posto. Abbiamo incontrato una squadra in salute e abbiamo preso gol su una situazione sporca ma il primo tempo è stato diverso rispetto a Bologna".



"In testa insieme alla Juventus? Cinque partite sono poche, il periodo è talmente breve che non ha alcun significato. Faccio i complimenti ai ragazzi ma finisce lì. Il gol di Mertens come quello di Maradona? Non scomoderei Maradona perché lì andiamo su livelli memorabili storici e assoluti però Dries sta dimostrando di essere un fuoriclasse".



" Il lavoro sulla difesa ha portato a subire solo tre gol? Abbiamo lavorato in estate, in questo momento non si può parlare di lavoro perché giochiamo ogni tre giorni. O si dà una collocazione diversa alle nazionali per permettere agli allenatori delle squadre di club di lavorare diversamente o se no è inutile. Fino a questo momento abbiamo fatto meno errori individuali rispetto all’anno scorso ma il periodo è talmente limitato che è riduttivo: la vera sfida è mantenere questa attenzione per dieci mesi. Poi avere un sano timore degli avversari aiuta a tenere alto il livello di attenzione e questa squadra quando prende in mano il pallino del gioco si esalta e si diverte".



"La gara di Hamsik? A livello di prestazioni mi sembra in netta risalita, gioca in ruolo dispendioso e sul 3-1 mi sembrava obbligatorio tutelarlo. Scudetto? E’ tardi, devo andare a letto perché domani abbiamo l’allenamento e nel week end si gioca ancora".