Napoli, Sarri: "Sappiamo vincere anche soffrendo"

Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Premium Sport la vittoria per 2-1 a San Siro con il Milan: "Cosa mi ha detto Galliani? Lui è sempre molto carino con me, mi ha fatto i complimenti e i complimenti da parte di una persona che ha alzato diverse volte la Champions sono sempre graditi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima e mi dà soddisfazione averla vinta anche soffrendo: la sofferenza non è stata una nostra caratteristica ultimamente, ma oggi questa caratteristica abbiamo dimostrato di averla. Sappiamo anche soffrire".



Il tecnico azzurro si sofferma poi sul calo della sua squadra: "Cosa si può fare per alzare il livello della mentalità nella lettura delle partite? Dopo mezz’ora abbiamo cominciato a palleggiare sulle zone basse del campo: non capire che l’avversario era sull’orlo del k.o. e chiudere la partita è un nostro limite, ma siamo anche cresciuti perché in altre situazioni ci saremmo spenti del tutto, mentre oggi non lo abbiamo fatto. Abbiamo portato i giocatori dall’80 al 95%, ma la parte difficile è portarli dal 95 al 100%: se vogliamo diventare una grande squadra dovremo fare questo passo, altrimenti rimarremo una buona squadra".



In attacco, dall'emergenza si è passati all'abbondanza: "Come spostare Mertens una volta che sarà rientrato Milik? Sono valutazioni che faremo più avanti e comunque è una fortuna che tra un po’ entreranno in condizione Pavoletti e Arek, non una preoccupazione".



Chiusura dedicata alle parole della vigilia sugli obiettivi e alla visita di Maradona: "Ribadisco che non firmo per il secondo posto, ma questo non significa che ho la presunzione di vincere tutto: se dieci anni fa, quando ero in Serie C, avrei firmato per la B, avrei fatto una cazzata. Io non firmo per niente, perché voglio sudarmi tutto. Maradona? Vederlo dal vivo è stato emozionante e vederlo a Napoli è diverso: mi ha commosso l’incontro con lui".