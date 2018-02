Napoli, Sarri rinvia il rinnovo: Chelsea, Atletico e Psg lo tentano

Mentre un'intera città sogna di strappare lo scudetto alla Juventus, De Laurentiis si concentra sul futuro e cerca in ogni modo di blindare il vero fuoriclasse del suo Napoli, Maurizio Sarri. Il presidente azzurro avrebbe voluto incontrare il suo allenatore già in settimana per rinnovargli e adeguargli, triplicandolo, il contratto (oggi l'allenatore primo in classifica guadagna "solo" 1,4 milioni l'anno) e soprattutto per cancellare quella clausola di 8 milioni che gli permetterebbe di lasciare Napoli dalla prossima estate, ma l'incontro è slittato.

Secondo Il Mattino, infatti, visto il tour de force che attende il Napoli nel prossimo mese, il faccia a faccia tra i due è destinato ad essere posticipato a marzo, magari in occasione della sosta, anche se non è da escludere che il tecnico voglia aspettare fino al 20 maggio, giorno dell'ultima giornata di campionato. Sarri non ha fretta, il suo contratto scade nel 2020 e lui ha già fatto capire di stare bene a Napoli e di essere disposto a rinnovare a patto di continuare a lavorare con Cristiano Giuntoli. Tra i due infatti esisterebbe una sorta di "patto" e secondo il tecnico per dare seguito al progetto di crescita il ds ex Carpi è un elemento imprescindibile.

I tifosi del Napoli quindi possono stare tranquilli? Non proprio, perché Sarri all'estero piace molto a diverse big e l'addio ormai certo di Conte al Chelsea potrebbe aprire scenari interessanti per il tecnico toscano. Su di lui c'è l'Arsenal, come confermato anche dall'agente Federico Pastorello, ma anche il Chelsea ci starebbe pensando. L'obiettivo numero uno dei Blues sarebbe infatti Luis Enrique, ma lo spagnolo al momento si è dimostrato freddo e allora Abramovich sta pensando di affidare la squadra ad un altro tecnico italiano. Non solo Premier però, perché anche Simeone è candidato alla panchina del Chelsea e se dovesse lasciare l'Atletico Sarri potrebbe essere il suo sostituto, così come potrebbe prendere il posto di Emery sulla panchina del Psg.