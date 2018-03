Napoli, Sarri: "Rinnovo? Solo se posso dare il 101%"

"Il rinnovo del contratto? È un falso problema, per ora non ci penso". Lo ha detto Maurizio Sarri dopo la cerimonia di consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini (Pistoia). Il tecnico del Napoli è stato premiato per i risultati ottenuti la scorsa stagione: "Con il San Paolo - ha detto Sarri - ho un rapporto straordinario da tre anni. Vorrei sdebitarmi di questo grande amore, ma al contratto ora non ci penso: vedremo poi se ci saranno tutte le condizioni".

"Sono cose che devi sentire dentro - continua il tecnico - questo pubblico è grande e spero di poter dare sempre il 101%, se non sarò in grado di farlo allora bisognerà fare un passo indietro, altrimenti si può continuare. Io quattro anni fa ero in Serie B, non riesco ad essere preoccupato, sono onorato di essere vicino ad una squadra che ha vinto per sette anni".

L'allenatore toscano ha poi parlato dello scontro-scudetto con la Juventus: "Stiamo parlando di una squadra abituata a giocare sempre e a sopportare grandi pressioni. Lo scontro diretto? Difficile dire oggi - ha detto - se sarà decisivo, ma partite facili non ce ne sono, neanche quelle con le squadre che cercano punti per la salvezza. Un caffè con Allegri? L'ho preso e lo riprenderei".

"Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor". Sarri ha poi ricordato di come lo stesso Astori lo avesse chiamato, dopo il mancato trasferimento alla squadra partenopea, per dargli spiegazioni e di come tante altre volte avessero parlato dopo una partita disputata da avversari. "Era un ragazzo di una pulizia d'animo straordinaria e quella mattina per me è stata infernale", ha concluso il tecnico.