Napoli, Sarri riabbraccia Milik: in panchina contro la Roma

Il Napoli si prepara a riabbracciare Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l'attaccante polacco dovrebbe essere convocato da Sarri e andare in panchina nel big match contro la Roma in programma sabato sera al San Paolo.



Il 24enne (ha compiuto ieri gli anni) si era infortunato lo scorso 23 settembre a Ferrara contro la Spal riportando la rottura del secondo crociato nel giro di un anno e il 31 gennaio era tornato ad allenarsi in gruppo.



Milik ha recuperato pienamente dal punto di vista fisico e ora si sente pronto anche mentalmente per scendere di nuovo in campo: gli azzurri hanno così a disposizione un'alternativa importante in vista della volata scudetto con la Juventus.