Napoli, Sarri: "Raiola attacca chi non può farlo guadagnare"

Il veleno è nella coda. Il Napoli ha travolto il Bologna 7-1, ma con una replica piccata a Raiola e in parte anche a Gabbiadini. Maurizio Sarri non resta zitto di fronte alle provocazioni. Manolo non l'ha nominato nei saluti finali? E il tecnico risponde così: "Meglio, perché altrimenti avrei dovuto rispondere e sarebbe stato pesante, cioè noioso". Raiola si è lamentato del trattamento di El Kaddouri? Ecco Sarri: "Fa il suo lavoro ed è bravo a farlo: non può attaccare chi gli porta un guadagno economico, quindi un direttore o un presidente, perché sarebbe negativo per il suo lavoro, allora attacca me che sono l'allenatore. Quando invece penserà che un commento positivo su di me possa favorire l’arrivo di un suo calciatore dirà che sono l’allenatore più forte del mondo. Ibra e Balotelli a Napoli? Quelli che abbiamo già non sono mica male".



Sarri commenta così la partita: "L'espulsione di Callejon? Non ho visto niente, ma lui mi ha detto che non aveva fatto nulla di grave. Il 4-2-3-1 stile Juve? Non è detto che si debba fare: in questo momento stiamo facendo bene e non vedo il motivo di cambiare qualcosa che non solo non mi dà problemi, ma che sta proprio funzionando. Forse c’è da dire che abbiamo creato qualche palla gol in più con il Palermo che questa sera, anche perché il Bologna se l’è giocata, mentre i rosanero si sono praticamente solo difesi. Pronostico su Juventus-Inter? Andrò a cena fuori, non ho intenzione di vedere la partita e non mi interessa fare pronostici. A me interessa la mia squadra e se continueremo con questo rendimento non ci sarà bisogno di guardare gli altri: tireremo le somme alla fine e vedremo cosa succederà".