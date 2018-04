Napoli, Sarri punta su Milik contro il Milan?

Il suo gol ha dato avvio alla rimonta contro il Chievo e anche Maurizio Sarri, nel post-partita, ha sottolineato l'importanza del suo ingresso in campo. Anche grazie ad Arek Milik il Napoli è rimasto a -4 dalla Juventus mantenendo intatto il sogno scudetto e ora l'attaccante polacco scalpita in vista della sfida di domenica con il Milan a San Siro. L'ex punta dell'Ajax potrebbe scendere in campo dal primo minuto al Meazza: fisicamente sta bene e non è escluso che prenda il posto di Mertens, apparso al contrario stanco nelle ultime settimane.



Considerata anche l'emergenza difensiva in casa rossonera tra la squalifica di Bonucci e l'infortunio di Romagnoli, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport appare però non del tutto improbabile la contemporanea presenza dei due con il cambio di modulo, ovvero il passaggio al 4-2-3-1 con il classico tridente alle spalle del 24enne di Tychy. D'altra parte gli azzurri avranno un solo risultato a disposizione: Sarri si giocherà il tutto per tutto fin da subito o preferirà mantenere un atteggiamento più prudente almenon in avvio e correre nel caso ai ripari a gara in corso?