Napoli, Sarri: "Pronti per Lisbona, ma non punteremo al pari"

Maurizio Sarri contento per la rotonda vittoria sull'Inter anche se non risparmia un appunto alla sua squadra: "Dal punto di vista della fame e del risultato, è stato un grande Napoli mentre dal punto di vista del gioco avevamo fatto meglio lunedì con il Sassuolo - le parole a Premium Sport - . Ma c’è anche da dire che loro erano forti in attacco ed era difficile non concedergli qualcosa, anche se in alcune situazioni dovevamo stare più attenti".



Il Napoli questa volta non ha accusato cali di tensione: "Dobbiamo imparare a non mollare niente, altrimenti diventiamo una squadra vulnerabile: siamo stati più cattivi in fase offensiva e difensiva rispetto a lunedì. Noi abbiamo delle linee guida che seguiamo sempre, poi ci sono accorgimenti che prendi di partita in partita in virtù degli avversari".



Dove deve lavorare il Napoli? Così il tecnico toscano: "Sulla fase di non possesso, sulla fase difensiva: non l’abbiamo fatte benissimo, a tratti ho avuto la sensazione che eravamo un po’ larghi. Ma alla fine sono contento di aver concesso qualcosa all’Inter, perché così Reina ha avuto modo di far capire che portiere è: in alcune occasioni ha commesso qualche errore e se ne è preso la responsabilità, ora mi piacerebbe che qualcuno dicesse che sono tre o quattro gare che fa grandi cose".



Su Gabbiadini e il fondamentale impegno di martedì in Champions League: "Manolo ha fatto la partita che doveva fare e forse non è stato molto premiato dalla squadra, qualche volte un suo giusto movimento non è stato imbeccato. Siamo pronti per Lisbona: sappiamo non sarà una passeggiata di salute, ma non lo sarà nemmeno per loro. Potrebbero essere decisivi gli ultimi venti minuti e noi dovremo pensare a vincere e non a difendere il pareggio perché ci snatureremmo".