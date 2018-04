Napoli, Sarri: "Posso rinnovare anche senza aumento"

Dppo lo 0-0 di San Siro che è sembrato virtualmente consegnare lo scudetto alla Juventus, Maurizio Sarri ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo futuro in conferenza stampa.



Il tecnico del Napoli ha parlato così della sua situazione: "Io un contratto ce l'ho (fino al 2020, ndr), se poi il presidente non fosse così generoso da offrirmi un rinnovo io continuerei a guadagnare la stessa somma di cinque anni fa. Uno stipendio inferiore a quello di tanti altri allenatori in Italia, ma la disponibilità in tal senso c'è stata".



In realtà l'offerta al rialzo c'è già stata, come confidato da Aurelio De Laurentiis, ma il problema non è comunque di natura economica: "La mia unica esigenza è quella di restare contento e ricambiare l'amore della gente con i risultati. Posso rimanere anche senza trattativa economica. E ringrazio il presidente che su questo non mi sta nemmeno assillando".